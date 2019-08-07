الداخلية اليمنية: التصدي لهجوم استهدف قصر المعاشيق والبنك المركزي في عدن

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري، أن ألوية الحماية الرئاسية قامت بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي لمجموعة من المسلحين قامت بمهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي والبنك المركزي في مدينة صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال الميسري في بيان: "سنقوم بواجبنا الشرعي الذي أملته علينا مسؤولياتنا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتأمين محافظة عدن، والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون".

ودعا الميسري أبناء عدن إلى التزام الهدوء والصبر، مؤكداً أن وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة قادرة على التعاطي مع هذه التصرفات غير المسؤولة.

واستعرض الميسري في بيانه الترتيبات التي سبقت الهجوم، لافتاً إلى أن تلك الأحداث أُريد بها إحداث فتنة في المحافظة لضرب السكينة والأمن والاستقرار.

وأعلن الميسري عن تنسيق متواصل مع الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.