أحمد موسى عن تبرعات المصريين لـ معهد الأورام: محدش يقدر يغلب المصريين

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علق الإعلامي أحمد موسى، على تبرعات المصريين لصالح معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيطه منذ أيام قائلًا: رسالة من الشعب المصري للإرهاب".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" من الأراضي المقدسة إن محمد صلاح تبرع بـ 3 ملايين دولار، ورجل الأعمال طلعت مصطفى 10 مليون جنيه، والشيخ محمد بن زايد 50 مليون جنيه، كما تبرع رجل الأعمال محمد ابو العينين بثمن سيراميك المعهد الذي يقدر بالملايين.



وأضاف أن المصريين تبرعوا بمبالغ نقدية كثيرة، وهذه رسالة أن لا أحد يستطيع التغلب على الشعب المصري.

