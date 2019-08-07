ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير ثروة المعدنية: الجِير في مصر أهم من الذهب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:34 م
خبير ثروة المعدنية: الجِير في مصر أهم من الذهب
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، إن 58% من مساحة مصر مغطاه بالجير، ولكن للأسف يتم تقطيعه وأستخدمه كطوب، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر.

وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء،: "الجير في مصر درجة نقائه عالية جدا، دا يعتبر أقوى من الذهب".

وأشار إلى أن طن الملح تقدر قيمته بـ15 الف جنيه، ومن الممكن أستخدمه في 30 صناعة، حتى صناعة الزجاج لا تتم سوى بالملح.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا