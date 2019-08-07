خبير ثروة المعدنية: الجِير في مصر أهم من الذهب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:34 م
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، إن 58% من مساحة مصر مغطاه بالجير، ولكن للأسف يتم تقطيعه وأستخدمه كطوب، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر.
وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء،: "الجير في مصر درجة نقائه عالية جدا، دا يعتبر أقوى من الذهب".
وأشار إلى أن طن الملح تقدر قيمته بـ15 الف جنيه، ومن الممكن أستخدمه في 30 صناعة، حتى صناعة الزجاج لا تتم سوى بالملح.
وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء،: "الجير في مصر درجة نقائه عالية جدا، دا يعتبر أقوى من الذهب".
وأشار إلى أن طن الملح تقدر قيمته بـ15 الف جنيه، ومن الممكن أستخدمه في 30 صناعة، حتى صناعة الزجاج لا تتم سوى بالملح.
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