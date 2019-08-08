حصر الأراضي الشاسعة داخل الكتلة السكنية في مدن البحر الأحمر



وأكد المحافظ أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.



كما استعرض الاجتماع أعمال لجان تسمية وترقيم الشوارع بجميع مدن المحافظة.مؤكدا عبد الله على جميع مدن المحافظة سرعة تسليم مخططات ترقيم المنازل وتسمية الشوارع من اللجان الفرعية لإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام لأتخاذ اجراءات طرح مناقصة لشراء اليفظ والارقام الخاصة بالمنازل والشوارع.



حضر الاجتماع عدد كبير من الجهاز التنفيذي للمحافظة، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة،، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.



وجه محافظ البحر الأحمر اللواء دكتور أحمد عبد الله تعليماته خلال اجتماع مساء اليوم الاربعاء بديوان عام المحافظة بإستكمال حصر الاراضى الشاسعة داخل الكتلة السكنية بمدن المحافظة وتتبع ولاية جهات آخرى ولم تستغل تلك المساحات الاستغلال الأمثل، مؤكدا على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضى.