محافظ الدقهلية يشهد مولد الشهيد محمد أبو بكر بميت دمسيس (صور)



وقال محافظ الدقهلية إن هذا المشهد يؤكد عمق المحبة والوحدة الوطنية لهذا الشعب العريق وإننا اليوم نحتفل في قرية ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة مسلمين ومسيحيين بهذه المناسبة المباركة لتظل مثالا رائعًا للتعايش والأخوة وتمثل نموذجًا يحتذى به للوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصري الواحد منذ فجر التاريخ.



وأضاف شاروبيم أننا نحتفل في ميت دمسيس التي تجمع علي أرضها شهيدين هما محمد ابن ابي بكر الصديق ومارجرجس وان احتفالنا اليوم يؤكد أن مصرنا الغالية تضرب بجذورها في الأعماق عبر التاريخ ويعيش علي ترابها بناء صلب ومتماسك هو الشعب المصري الذي لا تهزه العواصف ولا تنال منه الأعاصير ولا توقف مسيرته محاولات الكارهين ولا مكائد المتربصين، وأن احتفالية اليوم هي رد واضح على قوى الظلام والإرهاب التي تريد المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.



واستمع محافظ الدقهلية إلى مطالب أهالي القرية والتي تمثلت في توفير بعض أنواع الأدوية للوحدة الصحية ووضع رصف مدخل القرية ضمن الخطة القادمة وتجديد صالة الجيم بمركز الشباب ووجه المحافظ بحلها ابتداءا من اليوم.

شهدت قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية، إحتفالية مولد الشهيد محمد ابن أبي بكر بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليةالشيخ محمد مهران نائب وكيل وزارة الأوقاف والقمص مكاري غبريال راعي كنيسة مارجرجس بميت دمسيس والمتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة أجاو لفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسط جموع غفيرة من أهالي القرية.