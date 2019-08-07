خبير ثروة المعدنية: طن الرمل عند طحنه فقط ترتفع قيمته من 120 جنيهًا لـ6 آلاف
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:27 م
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، إن صناعة الاسمدة غير متأخرة في مصر، ولكننا كدولة نسعى دائمًا نحو الافضل، خاصة أن مصر لديها كافة الإمكانيات، لإنتاج جميع أنواع الأسمدة.
وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء، أن سعر طن الرمل المستخدم في صناعة الزجاجة يقدر لـ120 جنيهًا، وعند طحنه فقط، تصل قيمته لـ6آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه لا يوجد سوى مصنع صيني واحد في العين السخنة لطحن الرمل، ويستخدم في بعض الصناعات الهامة.
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وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء، أن سعر طن الرمل المستخدم في صناعة الزجاجة يقدر لـ120 جنيهًا، وعند طحنه فقط، تصل قيمته لـ6آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه لا يوجد سوى مصنع صيني واحد في العين السخنة لطحن الرمل، ويستخدم في بعض الصناعات الهامة.
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