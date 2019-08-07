ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير ثروة المعدنية: طن الرمل عند طحنه فقط ترتفع قيمته من 120 جنيهًا لـ6 آلاف

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:27 م
خبير ثروة المعدنية: طن الرمل عند طحنه فقط ترتفع قيمته من 120 جنيهًا لـ6 آلاف
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، إن صناعة الاسمدة غير متأخرة في مصر، ولكننا كدولة نسعى دائمًا نحو الافضل، خاصة أن مصر لديها كافة الإمكانيات، لإنتاج جميع أنواع الأسمدة.

وتابع خبير الثروة المعدنية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية الاولى"، مساء الأربعاء، أن سعر طن الرمل المستخدم في صناعة الزجاجة يقدر لـ120 جنيهًا، وعند طحنه فقط، تصل قيمته لـ6آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه لا يوجد سوى مصنع صيني واحد في العين السخنة لطحن الرمل، ويستخدم في بعض الصناعات الهامة.
.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا