أحمد فهمي يطالب جمهوره بتبني مصابين انفجار معهد الأورام
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:23 م
شيماء عطية
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دعا الفنان أحمد فهمي، جمهوره لتبني علاج حالات من المصابين بانفجار معهد الأورام قبل يومين.
ونشر "فهمي" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة أحد المصابين الذي زارهم في القصر العيني اليوم وبحاجة لعدة عمليات.
وكتب "فهمي": "اسف مبدءيا عالصورة ... بس انا النهاردة كنت فى القصر العينى بزور بعض ضحايا الانفجار .. بشكر كل الناس اللى اتبرعت لمعهد الأورام بداية من محمد صلاح لحد اصغر واحد اتبرع .. لكن فى حاجة كمان حابب أوضحها فى ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير مصابين بالسرطان زى الحالة اللى فى الصورة .. الولد دا محتاج دكتور مخ و اعصاب و محتاج دكتور عيون لأنة فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللى أصيب بيها و للأسف مفيش إمكانيات فلازم ناخد بالنا ان فى ناس تانية كمان اتاذت و محتاجة .. لو كل واحد فينا أتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان او زى الطفل دا او حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة .. الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك و كل واحد باللى يقدر علية .. شكرا".
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