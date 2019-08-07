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باكستان تقرر رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:21 م
باكستان تقرر رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولى
شاه محمود قريشي
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت رفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن الدولي.
 
وقال وزير الخارجية الباكستاني - في كلمة ألقاها بالجلسة الطارئة للبرلمان الوطني الباكستاني بإسلام آباد اليوم الأربعاء - إن بلاده ستعيد النظر في الترتيبات الثنائية مع الهند، وإن نيودلهي لم تتفق على المباحثات الثنائية ومناقشة القضية الكشميرية.
 
وأشار قريشي - في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية - إلى أن لجنة الأمن القومي الباكستانية قررت خفض علاقاتها الدبلوماسية وقطع جميع العلاقات التجارية مع الهند.
 
وأضاف "أنه تم اتخاذ القرار أيضاً لإحياء يوم الاستقلال للبلاد بتاريخ 14 أغسطس الجاري كيوم التضامن مع الشعب الكشميري، وإحياء يوم 15 أغسطس الذي يكون يوم الاستقلال للهند، كيوم أسود".

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