ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الأمريكية نهاية تعاملات اليوم

أغلق مؤشر ستاندرد آند بوزر500 في بورصة وول ستريت تداولات، اليوم الاربعاء، على ارتفاع طفيف مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي شهدت مبيعات حادة في بداية التعاملات، وتعافي عوائد السندات من مستويات شديدة الانخفاض أثارت مخاوف من ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.09 % ليصل إلى مستويات إلى 26007.07 نقطة بينما، أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز500 " الأوسع نطاقا مرتفعا 0.08% ليغلق عند عند 2883.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا بنسبة 0.38 % ليصل إلى مستويات 7862.83 نقطة.

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