أحمد موسى عن افتتاح الرئيس السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية: إنجاز حقيقي على أرض مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة قائلًا: "الدولة تبني وتنشئ المشروعات المختلفة دون الإعلان عنها حتى يوم افتتحها"، مشيرًا إلى أن المجمع إنجاز تحقق خلال عامين فقط، وسنرى مشروعات أخرى قريبًا.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" إن المجمع يضم 9 مصانع ويوفر حوالي 1500 فرصة عمل"، لافتًا إلى أن تكلفته حوالي مليار دولار، معلقًا: "معدش في حاجه اسمها نحط حجر الأساس للمشروعات ديه حجات عفا عنها الزمن.. إحنا بنفتتح علطول".





وأضاف أن الدولة المصرية تفتتح المشروعات رغم حدوث عمل إرهابي بمحيط معهد الأورام الذي نفذته جماعة الإخوان الإرهابية منذ أيام، معلقًا: "الأشرار والمخربين مش هيوقفونا.. الدول لكبرى مثل مصر لن يوقفها أجهزة أو تنظيمات".



