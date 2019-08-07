حقيقة رحيل أزارو عن الأهلي

نفى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ما تردد حول تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عروضا رسمية للرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية.









وقال مصدر داخل لجنة التعاقدات بالنادي في تصريحات اليوم "للفجر الرياضي"، إن كل ما يتردد بهذا الشأن عار تماما من الصحة.









وأضاف المصدر، "العروض المقدمة للاعب ماهي إلا عروض شفوية فقط، لم ترتقى إلى المستوى الرسمي، حتي يتم مناقشتها".









وتابع، "تلقينا استفسار من إحدى الشركات المسئولة عن تسويق اللاعبين، حول إمكانية رحيل أزارو إلى الدوري الفرنسي وتحديدا نادي بوردو، ولكننا طالبنا بعرض رسمي حتي يتم عرضه على الجهاز الفني ومجلس الإدارة للبت في أمره".









واختتم المصدر، "الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، هو فقط من سيحسم رحيل اللاعب أو بقاءه في حال تلقيه عروض رسمية".









وأشارت تقارير صحفية اليوم عن دخول نادي بوردو الفرنسي، في خط المفاوضات للتعاقد مع أزارو، للحصول على خدماته بالانتقالات الحالية.



