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تقارير.. "ابل" تفقد حصتها السوقية لصالح سامسونج واوبو وهواوي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:07 م
تقارير.. ابل تفقد حصتها السوقية لصالح سامسونج واوبو وهواوي
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تراجعت شركة آبل إلى المركز الرابع في قائمة أفضل شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم، حيث تقدمتها شركات سامسونغ وهواوي وأوبو، وفقاً لـ  موقع بيزنس إنسايدر.

 

ووفقًا لتقرير " IHS  ماركت" نشر في 5 اغسطس ونقلة الموقع،  فإن أبل قد  شحنت 35.3 مليون هاتف خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، واستحوذت على 11% من سوق الهواتف الذكية، فيما شحنت شركة "أوبو" 36.2 مليون هاتف. وقامت كل من سامسونغ وهواوي، رغم كل مشاكلها الأخيرة في الولايات المتحدة بشحن 75.1 و58.7 مليون هاتف على التوالي، ما أعطاهم حصة 23% و 18% من السوق.

 

وتمثل مبيعات آيفون الآن أقل من نصف إجمالي إيرادات آبل، حيث شهدت الشركة مزيدًا من النمو مع منتجات أخرى، مثل أبل ووتش. ويقول المحللون إن السبب في ذلك هو أن المستخدمين يحتفظون بهواتفهم القديمة لفترة أطول لتجنب الاضطرار إلى الخروج عن الموديلات الأحدث التي ارتفعت أسعارها.

 

وتُظهر بيانات IHS، أن شركة هواوي تمكنت من تجاوز الحظر التجاري الأخير في الولايات المتحدة، بعد أن عززت مبيعاتها في الصين. وبعد أداء قوي في الربع الأول، كانت شركة هواوي واحدة من شركات تصنيع الهواتف الذكية القليلة التي عكست الاتجاه السلبي العام في السوق في الربع الثاني

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