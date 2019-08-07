بالاسم ورقم الجلوس رابط شغال | استعلم الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik

توفر لكم "بوابة الفجر الإلكترونية" كل ما تريديون أن تعرفون بخصوص نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، حيث ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، للشعبتين (أدبي / علمي) بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالكليات والمعاهد، وذلك عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتتاح لكم فورًا الحصول على النتيجة تنسيق الكليات 2019 للمرحلة الثانية عبر رابط tansik.egypt.gov.eg بالاسم ورقم الجلوس ( ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عنtansik.egypt.gov.eg بالاسم ورقم الجلوس ( اضغط هنا ).









نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، وذلك بعد غلق موقع التسجيل منذ ساعات، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ظهور النتيجة في خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية tansik. وتتزايد عمليات البحث، في الأأونة الأخيرة، حولوذلك بعد غلق موقع التسجيل منذ ساعات، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ظهور النتيجة في خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال موقع نتيجتك أو





رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

وقامت وزارة التعليم العالي، بالكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات للعام الجديد 2019/2020، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 381.5، أي بنسبة 93.04%.



