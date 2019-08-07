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بالاسم ورقم الجلوس رابط شغال | استعلم الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:00 م
بالاسم ورقم الجلوس رابط شغال | استعلم الآن عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
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توفر لكم "بوابة الفجر الإلكترونية" كل ما تريديون أن تعرفون بخصوص نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، حيث ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، للشعبتين (أدبي / علمي) بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن  نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالكليات والمعاهد، وذلك عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتتاح لكم فورًا الحصول على النتيجة تنسيق الكليات 2019 للمرحلة الثانية عبر رابط tansik.egypt.gov.eg بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا).


وتتزايد عمليات البحث، في الأأونة الأخيرة، حول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، وذلك بعد غلق موقع التسجيل منذ ساعات، وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ظهور النتيجة في خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال موقع نتيجتك أو الموقع الرسمي لموقع بوابة الحكومة المصرية tansik.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
وقامت وزارة التعليم العالي، بالكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات للعام الجديد 2019/2020، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 381.5، أي بنسبة 93.04%.

ونقدم لكم متابعينا الكرام، اليوم الأربعاء، رابط الموقع الرسمي بوابة الحكومة المصرية تنسيق عبر لينك  Www.tansik.egypt.gov.eg للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 برقم الجلوس (اضغط هنا).
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