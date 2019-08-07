المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي: أصدرنا 3 آلاف عقد تقنين حتى الآن

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي الدولة، إن اللجنة استردت حتى الآن ما يقرب من مليون فدان أراضي زراعية، وما يقرب من 140 مليون متر مربع من أراضي بناء، معقبًا:" كل هذه الأراضي كانت ضايعة على الدولة".





وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء أن حجم الأراضي المستردة فقط من محافظة المنيا يقدر بـ150 ألف فدان، معقبًا: "هذه الأرقام ضخمة، وتم استرداد هذه الأراضي فقط بسبب وجود رئيس وطني".





ولفت إلى أن استرداد أراضي الدولة أحد أهم الملفات المتابعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "الرئيس معني بإستعادة حق الشعب في أرضه".



