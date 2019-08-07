"العمليات المركزية": تصدعات في المبنى المجاور لعقار السيدة زينب المنهار.. وهدمه غدًا

قال اللواء إبراهيم عوض، رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، والمتحدث باسم المحافظة، إن لجنة هندسية قامت بمعاينة العقارات المجاورة عقب انهيار عقار السيدة زينب.





وأشار "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه حدث تصدعات في العقار المجاور له، وتم إخلاء السكان، وسيتم هدمه غدًا.



