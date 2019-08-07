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"العمليات المركزية": تصدعات في المبنى المجاور لعقار السيدة زينب المنهار.. وهدمه غدًا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:01 م
العمليات المركزية: تصدعات في المبنى المجاور لعقار السيدة زينب المنهار.. وهدمه غدًا
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أمنية فوزي
 
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قال اللواء إبراهيم عوض، رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، والمتحدث باسم المحافظة، إن لجنة هندسية قامت بمعاينة العقارات المجاورة عقب انهيار عقار السيدة زينب.

وأشار "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه حدث تصدعات في العقار المجاور له، وتم إخلاء السكان، وسيتم هدمه غدًا.

وأضاف أنه تم نقل السكان إلى غرف مجهزة للرجال وغرف مجهزة للنساء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض الأسر المجاورة من خلال سكن في المحافظة.
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