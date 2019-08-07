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أسعار الذهب في مصر تقترب من حاجز 800 جنيه" لعيار 24 "

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:54 م
أسعار الذهب في مصر تقترب من حاجز 800 جنيه لعيار 24
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الفجر الاقتصادي
 
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واصلت أسعار الذهب المحلية في محلات الصاغة بمصر ارتفاعها  بنهاية  تعاملات اليوم الأربعاء 7-8-2019، متأثرة  بالارتفاع التاريخي في أسعار أوقية الذهب بالبورصات العالمية، والذ أخترق مستويات  1500 دولار للمرة الاولى في ست سنوات.


وتسبب حالة الذعر العالمية لدي المستثمرون من تأثير الحروب التجارية على الاوضاع التجارية العالمية، وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، إلى وصل أسعار الذهب إلى تلك المستويات مع اقبال المستثمروت على شرائه كملاذ امن للاستثمار.

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، "عيار 21" نحو 687 جنيهاً للجرم، و"عيار 18" نحو 588 جنيهاً للجرام، و بلغ "عيار 24" نحو 777 للجرام مقتربًا من مستويات 800 جنيه، في حين صعد الجنيه الذهب إلى مستويات 5488 جنيهاً.

 

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