خلال تواجده بالأراضي المقدسة.. أحمد موسى: لا يليق الدعاء على أهل الشر هنا
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:54 م
داليا الحسين
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أدى الإعلامي أحمد موسى، مناسك العمرة، عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادًا لأداء فريضة الحج.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" من الأراضي المقدسة إنه قام بأداء مناسك العمرة، مضيفًا: "اعتمرنا ونستعد للوقفة الكبرى.. رغم أن مفيش نوم بس النهاردة أجمل يوم".
وأضاف أنه دعا لمصر وأهلها أثناء أداء العمرة؛ لأن بلادنا تستحق كل خير، معقًبا: " مينفعش في هذه الأماكن المقدسة أدعوا على أهل الشر ولا يليق لعظمة المكان واحترامًا له".
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