خلال تواجده بالأراضي المقدسة.. أحمد موسى: لا يليق الدعاء على أهل الشر هنا

أدى الإعلامي أحمد موسى، مناسك العمرة، عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادًا لأداء فريضة الحج.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" من الأراضي المقدسة إنه قام بأداء مناسك العمرة، مضيفًا: "اعتمرنا ونستعد للوقفة الكبرى.. رغم أن مفيش نوم بس النهاردة أجمل يوم".



