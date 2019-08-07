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وزارة الحج تكشف معدل حصول المواطن والمقيم على تصريح الحج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:47 م
وزارة الحج تكشف معدل حصول المواطن والمقيم على تصريح الحج
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الفجر السعودي
 
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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أنه يحق للمواطن والمقيم الحصول على تصريح الحج بمعدل مرة واحدة كل خمس سنوات.

وقالت الوزارة: "أخي المواطن والمقيم: يحق للمواطن والمقيم الحصول على تصريح الحج بمعدل مرة واحدة كل خمس سنوات وفقا للأنظمة والتعليمات".

وكانت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الخارجية، قد أعلنت اليوم عن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وقالت إن عددهم بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج وحاجة.

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