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نتائج مباريات الأربعاء لأندية القسم الثاني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 م
نتائج مباريات الأربعاء لأندية القسم الثاني
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مصطفى الجندي
 
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أقيم الأربعاء عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد من المسابقة.


وشهدت المواجهات الدفع ببعض الوجوة الجديدة، بجانب اللاعبين القدامى، لحرص كل مدير فني على إختبار بعض اللاعببن، بجانب تحقيق مزيد من التجانس بين اللاعبين.


نتائج مباريات البوم :

- سوهاج مع بترول أسيوط 1 - 1
- أبو قير مع مياة البحيرة 1 - 1
- الرجاء مع المقاصة 3 - 1
- شبان قنا مع الألومنيوم 0 - 1
- البنك الأهلي مع بتروجت 1 -1 
- السكة الحديد مع الداخلية 0- 0
- فاركو مع ظفار العماني 2 - 1
- دمنهور مع م ش ايتاي البارود 3 - 2

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