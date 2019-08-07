نتائج مباريات الأربعاء لأندية القسم الثاني

أقيم الأربعاء عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد من المسابقة.





وشهدت المواجهات الدفع ببعض الوجوة الجديدة، بجانب اللاعبين القدامى، لحرص كل مدير فني على إختبار بعض اللاعببن، بجانب تحقيق مزيد من التجانس بين اللاعبين.



