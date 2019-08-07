بدء وصول رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر أبو سمبل بأسوان

صرح الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مسئول متابعة ملف صكوك أضاحي الأوقاف بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد بدأت مرحلة نقل رءوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر الشرق الوسط بأبو سمبل بمحافظة أسوان تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك .





أعلنت وزارة الأوقاف، أن كلاً من مديريتي أوقاف الدقهلية وبني سويف حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.





وأكدت في بيان لها، أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية (27989) صكًّا بإجمالي وقدره (50,380,200) خمسون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفًا ومائتي جنيه حتى الآن.



