البابا تواضروس عن القمص رافائيل آفا مينا: يحمل روح البابا كيرلس السادس

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأب الراهب القمص رافائيل آفا مينا باليوبيل الذهبي لرهبنته، واصفًا إياه بأنه يحمل روح البابا كيرلس السادس، الذي كان تلميذًا له.





جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي ألقاها بكنيسة السيدة العذراء بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط وقال قداسته:في هذا اليوم وفي هذه الأمسية نجتمع في دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط مع رئيس وأسقف الدير نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا مع كل الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والأحباء للاحتفال بمناسبة خاصة جدًا هو اليوبيل الذهبي لرهبنة وكهنوت هذا الأب الورع القمص رافائيل آفا مينا.





تابع مضيفا: نحتفل بهذه المناسبة الروحية الجميلة وجميعنا نعتز بهذا الأب الورع الذي يحمل روح البابا كيرلس السادس فكان تلميذًا له وخدم معه وتعلم وامتص الحياة الروحيةوكان من أوائل الذين عمّروا الدير في بدايته، كما نعلم أن أبونا رافائيل رُسم راهبًا وثاني يوم رُسم كاهنًا بيد البابا كيرلس وربما كانت هذه اخر زيارة للبابا كيرلس للدير هنا سنة ١٩٦٩م.



