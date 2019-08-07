أحمد أيوب: الدولة استردت 193 ألف فدان و3.5 مليون متر مربع خلال 10 أيام فقط
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:10 م
كساب أحمد
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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي الدولة، إن اللجنة مشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حقوق الشعب وممتلكاته وأصول الدولة المصرية.
وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاربعاء، أن هذه اللجنة خلال 10 أيام في الموجة الـ13 لإزالة التعديت على أراضي الدولة، نجحت في استرداد 193 ألف فدان، و3.5 مليون متر مربع في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن التعدي على هذه الأراضي حدث منذ عشرات السنوات، ولم يكن هناك من يحاسب من يقوم بهذا الامر، لافتَا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة الآن تذيل هذه التعديات، وتعاقب من يقوم بهذا الأمر.
وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاربعاء، أن هذه اللجنة خلال 10 أيام في الموجة الـ13 لإزالة التعديت على أراضي الدولة، نجحت في استرداد 193 ألف فدان، و3.5 مليون متر مربع في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن التعدي على هذه الأراضي حدث منذ عشرات السنوات، ولم يكن هناك من يحاسب من يقوم بهذا الامر، لافتَا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة الآن تذيل هذه التعديات، وتعاقب من يقوم بهذا الأمر.
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