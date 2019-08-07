أنقذ 40 ضحية.. بطل حريق معهد الأورام: "مكنتش بفكر في نفسي"

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قال محمد الجوهري، أحد سكان منطقة المنيل إنه شاهد الانفجار الذي حدث بمحيط معهد الأورام أثناء عودته من عمله، مشيرًا إلى أنه حاول نقل المرضى مع مواطنين أخرين لسيارات الإسعاف.



وأضاف "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء أن سيارات الإسعاف بدأت في التواجد بعد حادث الانفجار بحوالي 5 دقائق، وبدأ المصريين بتوسيع الطريق لسيارات الإسعاف والإطفاء لتقوم بعملها في إطفاء الحرائق، متابعًا: "الناس كانت بطفي النار بطفايات الحريق الخاصة بها".



ولفت إلى أن هناك تعاون كبير بين رجال الإطفاء والمواطنين، معلقًا: "أنا مكنتش بفكر في نفسي.. بفكر في الأساس في الناس اللى تعبانة.. إحنا رجالة مصر وده واجب علينا.. وديه جدعنة ولاد البلد وربنا يرحم الشهداء ويشفى المرضى".



يذكر أن محمد الجوهري (34 عامًا) كان عائدًا لتوه من عمله بإحدى شركات التغذية، إلى منزل والدته بحي المنيل، قبيل منتصف ليلة الأحد، إذ سمع صوت انفجار مدوي قبالة معهد الأورام، انطلق الشاب الثلاثيني مسرعًا نحو مصدر الصوت، فشاهد أشلاء وجثث متفحمة، فبدأ في مساعدة الضحايا حتى استطاع إنقاذ 40 مواطنا.

