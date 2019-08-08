نشرة أخبار منتصف الليل.. الأزهر يطلق حملة "وأتموا الحج" للتعريف بالمناسك

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الأزهر يطلق حملة "وأتموا الحج" للتعريف بالمناسك، فضلًا عن اعتماد 10 مليون جنيهًا لمد شبكات الكهرباء لـ 9 تجمعات سكنية صحراوية بالبحيرة.





أطلق المركز الإعلامي للأزهرالشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان "وأتموا الحج"، للتعريف بأركان، وواجبات، وَسُنن الحج، وتوضيح الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن أراد الحج.





اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مبلغ 10 مليون جنية من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 - 2020 وذلك لمد شبكات الكهرباء لعدد 9 تجمعات سكنية صحراوية نشأت عن استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتوسع في استصلاح الأراضي وحرصًا من المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بتلك التجمعات وتخفيف الأعباء عن الأسر والطلبة والطالبات بالمدارس.





قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، وذلك لجلسة 8 سبتمبر لورود التقرير من لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع ، حيث طالب هيئة الدفاع من المحكمة بكشف عن بيان مرتب العضو المنتدب من عام 2012 حتى 2016م.



