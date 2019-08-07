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ياسمين صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها (صورة)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:18 م
ياسمين صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها (صورة)
ياسمين صبري
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الفجر الفني
 
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تقضي الفنان ياسمين صبري إجازتها الصيفية في عدد من الدول الأجنبية.

وتحرص "ياسمين" على مشاركة جمهورها بأحدث نشاطاتها، حيث نشرت مؤخرا صورة جديدة لها أثناء تناولها العشاء.

ونالت الصورة إعجاب جمهور ياسمين صبري ممن أشادوا بجمالها وأناقتها.
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☺️

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