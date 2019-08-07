"الغذاء والدواء": الادعاءات الطبية لمنتج "air doctor" للوقاية من الفيروسات غير دقيقة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:10 م
الفجر السعودي
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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما ورد بالبطاقة التسويقية لمنتج "air doctor"، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.
ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علميًّا، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.
وأوضحت "الغذاء والدواء"، أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.
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