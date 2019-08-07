ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الغذاء والدواء": الادعاءات الطبية لمنتج "air doctor" للوقاية من الفيروسات غير دقيقة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:10 م
الغذاء والدواء: الادعاءات الطبية لمنتج air doctor للوقاية من الفيروسات غير دقيقة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما ورد بالبطاقة التسويقية لمنتج "air doctor"، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.

ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علميًّا، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

Advertisements
المزيد عن: منتج air doctor علاج الفيروسات الغذاء والدواء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا