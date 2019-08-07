نيفين جامع: مولنا 170 ألف مشروع خلال 6 شهور

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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز خلال أول 6 شهور من هذا العام قام بتمويل 170 ألف مشروع بإجمالي 200 ألف فرصة عمل، لافتَا إلى أن هذه المشروعات غطت كافة القطاعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر.



وتابعت "جامع"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك سهولة ويسر في إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات الخدمية والتجارية بحد أقصى 3 مليون، والمشروعات الصناعية بحد أقصى 5 مليون.



وأضافت أن الجهاز يتابع صاحب المشروع خطوة بخطوة، خاصة أن الجهاز لا يحصل على أي ضمانات مادية لإعطاء مثل هذه القروض، ولكن الضمانة الأساسية لتمويل المشروعات هو قدرة المشروع على سداد التزماته المادية.

