ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيفين جامع: مولنا 170 ألف مشروع خلال 6 شهور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:14 م
نيفين جامع: مولنا 170 ألف مشروع خلال 6 شهور
الدكتورة نيفين جامع
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز خلال أول 6 شهور من هذا العام قام بتمويل 170 ألف مشروع بإجمالي 200 ألف فرصة عمل، لافتَا إلى أن هذه المشروعات غطت كافة القطاعات سواء صغيرة أو متناهية الصغر.

وتابعت "جامع"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك سهولة ويسر في إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات الخدمية والتجارية بحد أقصى 3 مليون، والمشروعات الصناعية بحد أقصى 5 مليون.

وأضافت أن الجهاز يتابع صاحب المشروع خطوة بخطوة، خاصة أن الجهاز لا يحصل على أي ضمانات مادية لإعطاء مثل هذه القروض، ولكن الضمانة الأساسية لتمويل المشروعات هو قدرة المشروع على سداد التزماته المادية.
Advertisements
المزيد عن: مشروعات تمويل مشروعات الدكتورة نيفين جامع اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا