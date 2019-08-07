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النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولة تفقدية لأعمال الحج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:58 م
النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولة تفقدية لأعمال الحج
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الفجر السعودي
 
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استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، نظيره المصري المستشار نبيل صادق، وذلك بمقر فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

وعبر صفحتها الرسمية، على "تويتر" قالت النيابة العامة: النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولته التفقدية لأعمال الحج بفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت النيابة العامة، أنه خلال اللقاء، جرى تبادل الحديث حول مستوى العلاقات الطبية بين البلدين، ومدى تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين وتعزيز علاقات العمل المشترك في الشـأن النيابي، كما تم التطرق لعدد من الموضوعات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء، شكر النائب العام المصري، نظيره السعودي على مما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيًا للمكلة العربية السعودية وشعبها مزيدًا من الأمن والأمان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي  العهد، الأمير محمد بن سلمان. 

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