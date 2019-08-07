النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولة تفقدية لأعمال الحج
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:58 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، نظيره المصري المستشار نبيل صادق، وذلك بمقر فرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.
وعبر صفحتها الرسمية، على "تويتر" قالت النيابة العامة: النائب العام يستقبل نظيره المصري في رحاب جولته التفقدية لأعمال الحج بفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت النيابة العامة، أنه خلال اللقاء، جرى تبادل الحديث حول مستوى العلاقات الطبية بين البلدين، ومدى تطويرها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين وتعزيز علاقات العمل المشترك في الشـأن النيابي، كما تم التطرق لعدد من الموضوعات ذات العلاقة.
وفي نهاية اللقاء، شكر النائب العام المصري، نظيره السعودي على مما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيًا للمكلة العربية السعودية وشعبها مزيدًا من الأمن والأمان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
Advertisements
المزيد عن: جولة تفقدية النائب العام المصري النائب العام أعمال الحج
- تلبيةً لدعوة رسمية.. النائب العام بالمملكة يزور جمهورية طاجيكستان
- الشيخ المعجب: النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع المحافظات
- بدعوة رسمية.. النائب العام يزور القاهرة ويلتقي المستشار صادق
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | النائب العام: تعيين محققات بعد الحج.. وقضايا التحرش محدودة
- عاجل.. ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى
- خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر للرئيس السيسي عقب القمة العربية الأوروبية
- خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين إثر مغادرته
- خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين