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بيت الزكاة المصري يعلن تكفله بعلاج مصابي حادث معهد الأورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:00 م
بيت الزكاة المصري يعلن تكفله بعلاج مصابي حادث معهد الأورام
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أمنية فوزي
 
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قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتكفل بعلاج المصابين في حادث معهد الأورام، بالإضافة إلى أنهم سيحصرون احتياجات المعهد.

ولفت "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن بيت الزكاة يخصص ألف جنيه شهريًا لأسر شهداء حادث مسجد الروضة حتى الآن، بالإضافة إلى ترميم المنازل وتيسير الزواج والخدمات الأخرى.

وتابع: "ننفذ سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الدولة في ظهر كل مواطن"".
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