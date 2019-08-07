بيت الزكاة المصري يعلن تكفله بعلاج مصابي حادث معهد الأورام

قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن بيت الزكاة سيتكفل بعلاج المصابين في حادث معهد الأورام، بالإضافة إلى أنهم سيحصرون احتياجات المعهد.





ولفت "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن بيت الزكاة يخصص ألف جنيه شهريًا لأسر شهداء حادث مسجد الروضة حتى الآن، بالإضافة إلى ترميم المنازل وتيسير الزواج والخدمات الأخرى.



