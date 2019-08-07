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حكم تنظيم النسل.. الإفتاء ترد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:58 م
حكم تنظيم النسل.. الإفتاء ترد
الدكتور عمرو الورداني
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داليا الحسين
 
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رد الدكتور عمرو الورداني، أحد علماء دار الإفتاء المصرية على تساؤل أحد المواطنين: "هل تنظيم النسل حرام علمًا بأن لديه 3 أطفال وميسور الحال؟".

وقال "الورداني"، خلال مقطع فيديو مصور بثه على صفحة "دار الإفتاء المصرية"، إن تنظيم النسل ليس حرام، ومن الأفضل تربية الأولاد بشكل جيد في التعليم والدين، خيرا من زيادة النسل.

وأشار أحد علماء دار الإفتاء المصرية إلى أن التركيز على تربية الأطفال يعطيهم الاستقرار النفسي والطمأنينة.
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