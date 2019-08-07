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فاركو يفوز على ظفار العماني ويواجه الرجاء وديا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:50 م
فاركو يفوز على ظفار العماني ويواجه الرجاء وديا
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مصطفى الجندي
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في تحقيق الفوز على ضيفه فريق ظفار العماني، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية القوية، التي أقيمت مساء الأربعاء استعدادا الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


تقدم فاركو بهدف عن طريق اللاعب علي بهيج، ثم تعادل الفريق العماني، وقبل ختام الشوط الأول نجح علي بهيج في إضافة ثاني الأهداف للفريق السكندري.


وسبق لفاركو خوض ثلاث تجارب ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث لعب أمام داخلية وحقق الفوز بهدف، ثم التعادل مع أسوان بهدف لكل منهما، وخسر مؤخرا من طنطا بثلاثية بيضاء.


ومن المقرر أن يلتقي فاركو مع الرجاء في الرابعة والنصف، من عصر الخميس، على ملعب فاركو، في الودية الخامسة.


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