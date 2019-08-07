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عرض مغري من ريال مدريد لضم نيمار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:48 م
عرض مغري من ريال مدريد لضم نيمار
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مني العوضي
 
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كشف الصحفي الإسباني ألبرتو روجي عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان على مقربه من الاتفاق للتعاقد مع نيمار.


وقال روجي، أن نيمار سيذهب إلى ريال مدريد مقابل مبلغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش.


كما أشار الإسباني أن البرازيلي يفضل برشلونة، لكنه سيوافق على مغادرة باريس سان جيرمانولن يمانع فكرة الرحيل إلى ريال مدريد.


وكان نيمار قد أعلن رغبته في العودة إلى برشلونة لكن يبدو أن سوء العلاقة بين النادي الباريسي والكتالوني سوف تحول دون حدوث ذلك.

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