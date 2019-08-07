معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية

ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.





صرح بذلك محمود جابر المدير الفنى ، مشيرا إلى أن المعسكر سيستمر لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري.





واسترسل مدرب الدراويش :”المعسكر سيتخلله وديات مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا ،وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة”.



