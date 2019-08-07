ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:47 م
معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية
Advertisements
طباعة
احمد كابو
 
Advertisements

ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.


صرح بذلك محمود جابر المدير الفنى ، مشيرا إلى أن المعسكر سيستمر لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري.


واسترسل مدرب الدراويش :”المعسكر سيتخلله وديات مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا ،وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة”.


وأتم جابر :”المعسكر سيكون مغلقا ويستهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين اللاعبين الجدد والبدلاء بجانب استيعابهم بشكل أكبر للخطط الفنية الأساسية والبديلة التى سيتم الاعتماد عليها فى المباريات”.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا