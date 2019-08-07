معسكر مغلق للإسماعيلي إستعداداً للبطولة العربية والمحلية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:47 م
احمد كابو
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ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.
صرح بذلك محمود جابر المدير الفنى ، مشيرا إلى أن المعسكر سيستمر لمدة 10 أيام حيث سينطلق اعتبارا من يوم 14 وحتى 24 أغسطس الجاري.
واسترسل مدرب الدراويش :”المعسكر سيتخلله وديات مع فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا ،وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة”.
وأتم جابر :”المعسكر سيكون مغلقا ويستهدف تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين اللاعبين الجدد والبدلاء بجانب استيعابهم بشكل أكبر للخطط الفنية الأساسية والبديلة التى سيتم الاعتماد عليها فى المباريات”.
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