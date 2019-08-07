ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ البحر الأحمر: تخصيص 9 مليون جنيه لتطوير 50 حضانة بالبحرالأحمر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:48 م
محافظ البحر الأحمر: تخصيص 9 مليون جنيه لتطوير 50 حضانة بالبحرالأحمر
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
اجتمع اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر مساء اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بلجنة شئون دور الحضانات بالمحافظة.

واستعرض كرم صقر أمين سر اللجنة مدير ادارة الطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى جدول أعمال إجتماع لجنة شئون الحضانات ومنها عرض توصيات لجنة الامانة الفنية بعد دراسة موضوعات تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة فى البحر الاحمر بمبلغ 9 مليون جنيه لعدد 50حضانة بإجمالى 100حجرة.

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر على مدير التضامن الاجتماعى إعداد البرنامج الزمنى لتنفيذ تطوير الحضانات بالإسم والأعمال التى تقدم طبقا لبنود العقد كذلك حصر للحضانات المطلوب تطويرها.

حضر الإجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة ورئيس حى جنوب ومدراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والإعلام والثقافة والقوى العاملة والمجلس القومى للمرأة ومدراء الادارات الاجتماعية بمدن المحافظة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا