محافظ البحر الأحمر: تخصيص 9 مليون جنيه لتطوير 50 حضانة بالبحرالأحمر



واستعرض كرم صقر أمين سر اللجنة مدير ادارة الطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى جدول أعمال إجتماع لجنة شئون الحضانات ومنها عرض توصيات لجنة الامانة الفنية بعد دراسة موضوعات تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة فى البحر الاحمر بمبلغ 9 مليون جنيه لعدد 50حضانة بإجمالى 100حجرة.



ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر على مدير التضامن الاجتماعى إعداد البرنامج الزمنى لتنفيذ تطوير الحضانات بالإسم والأعمال التى تقدم طبقا لبنود العقد كذلك حصر للحضانات المطلوب تطويرها.



حضر الإجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة ورئيس حى جنوب ومدراء التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والإعلام والثقافة والقوى العاملة والمجلس القومى للمرأة ومدراء الادارات الاجتماعية بمدن المحافظة.

اجتمع اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر مساء اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بلجنة شئون دور الحضانات بالمحافظة.