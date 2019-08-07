"الإسكان": 30 ميجا سرعة الإنترنت في المدن الذكية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:11 م
كساب أحمد
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قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الدولة لديها خطة طموحة جدًا، لإنشاء عدد من المدن الجديدة تقدر بـ30 مدينة جديدة.
ولفت "عباس"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أن الدولة ستنتهي من المرحلة الأولى من تنفيذ 14 مدينة في 2020، ومن المقرر أن تستوعب هذه المدن 30 مليون نسمة.
وتابع أن المدن الذكية تتميز بسرعة الإنترنت تقدر بـ30 ميجا، ودفع الفواتير من خلال تطبيق الكتروني، وزيادة المناطق الخضراء، وإنشاء طرق تستوعب حركة أكبر، وإنشاء شبكة انفاق بطول 17 الف كيلو متر في العاصمة الإدارية الجديد، لإصلاح المرافق دون تعطل الشوارع.
وأشار إلى ان المدن الذكية أو الجيل الرابع ستناسب مع كافة فئات المجتمع، لافتَا إلى أن مدينة العلمين الجديد ستستوعب كافة الأنشطة الاقتصادية
ولفت "عباس"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أن الدولة ستنتهي من المرحلة الأولى من تنفيذ 14 مدينة في 2020، ومن المقرر أن تستوعب هذه المدن 30 مليون نسمة.
وتابع أن المدن الذكية تتميز بسرعة الإنترنت تقدر بـ30 ميجا، ودفع الفواتير من خلال تطبيق الكتروني، وزيادة المناطق الخضراء، وإنشاء طرق تستوعب حركة أكبر، وإنشاء شبكة انفاق بطول 17 الف كيلو متر في العاصمة الإدارية الجديد، لإصلاح المرافق دون تعطل الشوارع.
وأشار إلى ان المدن الذكية أو الجيل الرابع ستناسب مع كافة فئات المجتمع، لافتَا إلى أن مدينة العلمين الجديد ستستوعب كافة الأنشطة الاقتصادية
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