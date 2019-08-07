الإسماعيلي يواصل تدريباته إستعداداً للموسم الجديد

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد والتى يتخللها مسابقى الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.





المران اشتمل على التدريبات البدنية مأبرزها عمليات الجرى حول الملعب، ثم تدريبات “الاستيك” والتوازن لزيادة معدلات الأحمال لدى اللاعبين.





وتألق الثنائى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق الدولى ومحمد فوزى حارس المرمى بشكل لافت للنظر.



