أصالة نصري بعد طرح أولى أغاني ألبومها الجديد "أشعر أنني محمد صلاح"
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:45 م
الفجر الفني
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علقت الفنانة السورية أصالة نصري على إطلاق ألبومها الجديد "في قربك"، مؤكدة حرصها على أن تنال ثقة محبيها، وأشارت إلى أنها تشعر كأنها محمد صلاح عندما تصيب الهدف.
وقالت أصالة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، اليوم الأربعاء: "حرصاً منّي على ثقتكم، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جداً وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".
وتعد أصالة من أبرز الفنانات اللائي ظهرن على الساحة الفنية خلال العقود الـ3 الماضية، إذ تركت أعمالها أصداء واسعة في العديد من دول الشرق الأوسط.
من جانبه، يستعد صلاح لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي افتتحه "الريدز" بخسارة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، الأحد الماضي.
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