"بيت الزكاة": رصدنا 10 مليون جنيه لصالح معهد الأورام
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:08 م
أمنية فوزي
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قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إنهم قاموا بمسح قرى في 27 محافظة للوصول للأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن الثقة في بيت الزكاة والصدقات المصري تزداد بشكل مستمر.
وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حريص على وصول الصرف لمستحقيه بشكل مباشر، وأن يتم صرف الزكاة في جميع الأوجه.
وأوضح أن بيت الزكاة يتحمل تكاليف توصيل المياه للقرى الأشد فقرًا، لافتًا إلى أنهم رصدوا 100 مليون جنيه لعلاج مرضي فيروس سي وبي، بالإضافة إلى مساعدتهم لمراكز غسيل الكلى التابعة للجمعيات الخيرية.
واستكمل: "رصدنا 10 مليون جنيه لصالح معهد القلب، و10 مليون جنيه لصالح معهد الأورام"، مشيرًا إلى أنهم ينفقون 35 مليون جنيه على الحالات المرضية.
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