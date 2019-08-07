"آل جابر": المليشيات الحوثية الإيرانية المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:34 م
الفجر السعودي
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي المليشيات الحوثية الإرهابيه المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد أبو اليمامه، والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥.
وشدد آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، على أن عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء ودعم التحالف.
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