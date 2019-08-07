بيت الزكاة: "تأثيث 4500 شقة لغير القادرين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر"

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قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن توفير الإسكان لغير القادرين ضمن أهداف مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم فرش 1096 وحدة سكنية لغير القادرين، متابعًا: "نفرش 4500 شقة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".



وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنهم يقوموا بعمل تيسير للزواج؛ حوالي ألف حالة في العام.



وتابع: "نحافظ على توصيل الخدمة بشكل مستمر إلى مستحقيها"، لافتًا إلى أنهم حريصون على عدم عمل إعلانات كثيرة عن بيت الزكاة، وأن إعلانات بيت الزكاة بسيطة وتكون مباشرة.



