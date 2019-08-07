ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيت الزكاة: "تأثيث 4500 شقة لغير القادرين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:34 م
بيت الزكاة: تأثيث 4500 شقة لغير القادرين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
صفوت النحاس
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن توفير الإسكان لغير القادرين ضمن أهداف مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم فرش 1096 وحدة سكنية لغير القادرين، متابعًا: "نفرش 4500 شقة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنهم يقوموا بعمل تيسير للزواج؛ حوالي ألف حالة في العام.

وتابع: "نحافظ على توصيل الخدمة بشكل مستمر إلى مستحقيها"، لافتًا إلى أنهم حريصون على عدم عمل إعلانات كثيرة عن بيت الزكاة، وأن إعلانات بيت الزكاة بسيطة وتكون مباشرة.

Advertisements
المزيد عن: صفوت النحاس حياة الكريمة توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا