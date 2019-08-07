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‎ انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنوفية لاكتشاف المواهب الكروية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:52 م
‎ انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنوفية لاكتشاف المواهب الكروية
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الفجر الرياضي
 
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انطلق اليوم الأربعاء، دوري مستقبل وطن للشباب، بنطاق محافظة المنوفية، حيث بدء الدوري بدائرة بندر شبين الكوم.

 

قال محمود زين، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن لأمانة بندر شبين الكوم، إن الدوري فرصة كبيرة لإكتشاف المواهب المصرية لكرة القدم و كذلك الالتقاء الفكري بين الشباب فالرياضة هي التي تجمع بين الجميع ولنا في كأس الأمم الإفريقية خير دليل .

 

وأضاف «زين» أنه يتم تأهل الفائز من جميع المراكز للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ومن ثم التأهل للنهائيات على مستوى جمهورية مصر العربية.

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