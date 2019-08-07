‎ انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنوفية لاكتشاف المواهب الكروية

‎انطلق اليوم الأربعاء، دوري مستقبل وطن للشباب، بنطاق محافظة المنوفية، حيث بدء الدوري بدائرة بندر شبين الكوم.

‎قال محمود زين، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن لأمانة بندر شبين الكوم، إن الدوري فرصة كبيرة لإكتشاف المواهب المصرية لكرة القدم و كذلك الالتقاء الفكري بين الشباب فالرياضة هي التي تجمع بين الجميع ولنا في كأس الأمم الإفريقية خير دليل .

‎وأضاف «زين» أنه يتم تأهل الفائز من جميع المراكز للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ومن ثم التأهل للنهائيات على مستوى جمهورية مصر العربية.