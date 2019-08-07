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حقيقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:27 م
حقيقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد
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كشف الصحفي الإسباني مارسيلو بيشلر عن حقيقة توصل نيمار لاتفاق مع نادي ريال مدريد للانضمام للملكي هذا الصيف بالميركاتو.

وكتب الصحفي في جريدة آس الإسبانية اليوم: لم يكن هناك أي عرض رسمي من أجل نيمار ، وباريس لم يعرضه على أي نادٍ آخر ، برشلونة ينتظر أن يظهر نيمار ويقول إنه يريد الذهاب للكامب نو من أجل خفض سعره.

واضاف الصحفي: سمعت أن باريس عرض نيمار على ريال مدريد واليوفي و الآخرين .. هذا غير صحيح .. لم يكن هناك أي إتصال مع هذه الأندية كل هذا فقط من أجل زيادة سعر نيمار.
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