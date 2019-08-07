حقيقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كشف الصحفي الإسباني مارسيلو بيشلر عن حقيقة توصل نيمار لاتفاق مع نادي ريال مدريد للانضمام للملكي هذا الصيف بالميركاتو.





وكتب الصحفي في جريدة آس الإسبانية اليوم: لم يكن هناك أي عرض رسمي من أجل نيمار ، وباريس لم يعرضه على أي نادٍ آخر ، برشلونة ينتظر أن يظهر نيمار ويقول إنه يريد الذهاب للكامب نو من أجل خفض سعره.





واضاف الصحفي: سمعت أن باريس عرض نيمار على ريال مدريد واليوفي و الآخرين .. هذا غير صحيح .. لم يكن هناك أي إتصال مع هذه الأندية كل هذا فقط من أجل زيادة سعر نيمار.