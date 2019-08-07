ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 8.5% نهاية يونيو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:30 م
انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 8.5% نهاية يونيو
شباب عاطل عن العمل في أحد المظاهرات
Advertisements
طباعة
رويترز
 
Advertisements

قالت تقارير اقتصادية رسمية، إن معدل البطالة في المغرب انخفض إلى 8.5% في نهاية يونيو من 9.1 %  قبل عام، بدعم من مكاسب للوظائف في المناطق الحضرية غطت على خسائر في المناطق الريفية.


وأوضحت التقرير الصادر من المندوب السامية بالمغرب، إن  المتاطق الحضرية (المدن) وحدها اضافة  132 ألف وظيفة،  بينما خسرت المناطق الريفية 125 ألف وظيفة بسبب تراجع النشاط الزراعي.


وتتوقع الحكومة المغربية هبوطًا بنسبة 23%  في الأمطار هذا العام سيخفض محصول الحبوب بنسبة 50 % إلى 5.2 مليون طن هذا العام مقارنة مع العام الماضي.


لكن خسائر الوظائف في القطاع الزراعي طغت عليها وظائف جديدة في قطاعي الخدمات والصناعة.

.

وتتوقع مندوبية التخطيط، بالمغرب أن  يسجل النمو الاقتصادي بالمغرب تباطؤ إلى 2.7 بالمئة في 2019 من 3% في 2018.

 

Advertisements
المزيد عن: المغرب البطالة بالمغرب اقتصاد المغرب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا