انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 8.5% نهاية يونيو

قالت تقارير اقتصادية رسمية، إن معدل البطالة في المغرب انخفض إلى 8.5% في نهاية يونيو من 9.1 % قبل عام، بدعم من مكاسب للوظائف في المناطق الحضرية غطت على خسائر في المناطق الريفية.





وأوضحت التقرير الصادر من المندوب السامية بالمغرب، إن المتاطق الحضرية (المدن) وحدها اضافة 132 ألف وظيفة، بينما خسرت المناطق الريفية 125 ألف وظيفة بسبب تراجع النشاط الزراعي.





وتتوقع الحكومة المغربية هبوطًا بنسبة 23% في الأمطار هذا العام سيخفض محصول الحبوب بنسبة 50 % إلى 5.2 مليون طن هذا العام مقارنة مع العام الماضي.





لكن خسائر الوظائف في القطاع الزراعي طغت عليها وظائف جديدة في قطاعي الخدمات والصناعة.

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وتتوقع مندوبية التخطيط، بالمغرب أن يسجل النمو الاقتصادي بالمغرب تباطؤ إلى 2.7 بالمئة في 2019 من 3% في 2018.