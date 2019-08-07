ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الوطنية الجزائرية تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:25 م
الوطنية الجزائرية تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
بحثت هيئة الحوار الوطنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة.

ودعت الهيئة لتنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية.

وقالت الهيئة في لقائها الأول، إن الأزمة التي تشهدها البلاد "رئاسية مؤسساتية دستورية"، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
18:00
0
ريد بول سالزبورغ - النمسا
برشلونة - أسبانيا
-
x
1:00
-
نابولي - إيطاليا