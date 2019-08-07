الوطنية الجزائرية تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

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بحثت هيئة الحوار الوطنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، وثيقة تمزج بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة.



ودعت الهيئة لتنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة لمرحلة انتقالية.



وقالت الهيئة في لقائها الأول، إن الأزمة التي تشهدها البلاد "رئاسية مؤسساتية دستورية"، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية".