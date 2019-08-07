مميش عن قناة السويس الجديدة: "المصريون قادرون على صنع المعجزات"
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:27 م
كساب أحمد
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 81 سفينة قامت بالمرور من قناة السويس في يوم واحد، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق دون افتتاح قناة السويس الجديدة، متابعًا: "لو كنا معملناش القناة الجديدة، كان مرور هذا العدد في حاجة لـ3 أيام".
وتابع "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن القناة مستعدة للتطوير الذي سيحدث في النقل البحري، خاصة مع تطبيق مبادرة "الحزام والطريق".
وأضاف أن قناة السويس الجديدة، كانت عبارة عن مشروع ناجح جدًا، معقبا: " قناة السويس كانت فكرة مصرية والتنفيذ والتمويل مصري، المصريين قادرين على صنع المعجزات".
وتابع "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن القناة مستعدة للتطوير الذي سيحدث في النقل البحري، خاصة مع تطبيق مبادرة "الحزام والطريق".
وأضاف أن قناة السويس الجديدة، كانت عبارة عن مشروع ناجح جدًا، معقبا: " قناة السويس كانت فكرة مصرية والتنفيذ والتمويل مصري، المصريين قادرين على صنع المعجزات".
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