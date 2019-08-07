غارة وكمين يسقطان 13 قتيلا من "ألحوثيين" في اليمن

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، سقوط 13 قتيلا من "الحوثيين".





وأعلن الجيش اليمني مقتل 13 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي، وكمين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.





وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني على "تويتر"، إن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارة دقيقة تجمعا للحوثيين شرق مديرية باقم شمال صعدة، أسفرت عن مقتل 9 من عناصرهم".

وأشار إلى "تنفيذ القوات كمينا محكماً للحوثيين شرق باقم، أوقع 4 قتلى منهم".





من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله، أن مقاتلات التحالف جددت بـ 3 غارات قصف مديرية سحار غرب مدينة صعدة، وذلك بعد ساعات من استهدافها بـ 11 غارة.





ومنذ 5 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.