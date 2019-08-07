الفنانة سماح أنور: زيارة الفنانيين والشخصيات العامة لمرضى السرطان واجب علينا

استجابت الفنانة سماح أنور، لمبادرة برنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة TeN، وهي زيارة مرضى السرطان ومعهد الأورام لدعم المرضى نفسيًا ومعنويًا، ولاسيما عقب الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع أمس.

ونادت أنور، بعودة الانشطة الفنية بالمدارس، ووجود مسارح بالشوارع لتشجيع الشباب على الاهتمام بالفن والرياضة، للمساهمة في التنمية والبناء، لأن عقول الشباب في حاجة لإثقالها بالنشاطات والفن.













وأكدت أنور في مداخلتها مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن جميع الفنانيين والمشاهير عليهم أخذ خطوات سريعة وزيارة المعهد والمرضى، لأن ذلك واجب عليهم وليس رسالة فقط، موضحة أن العشب المصري في أمس الحاجة للاهتمام بوجدانه.