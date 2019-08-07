رئيس بعثة الحج: نقل الحجاج المرضى لعرفات بسيارات مجهزة

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قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج إنه سيتم نقل الحجاج المرضى لجبل عرفات بسيارات مجهزة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحجاج المصريين.



وأضاف "ضاحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء أن أكثر من 40 ألف حاج مصري ترددوا على العيادات، لافتًا إلى أنه يوجد 51 حالة من الحجاج من المصريين في المستشفيات.



وأوضح رئيس البعثة الطبية للحج أنه يوجد 7 حالات أورام تلقوا العلاج الكيماوي.

