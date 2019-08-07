تعرف على عرض توتنهام المغري لضم كوتينيو

بدأ العد التنازلي على إتمام صفقة انمضما فيليب كوتينيو أغلى توقيع في برشلونة إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد ناد توتنهام الذي قدم عرضاً مغرياً لضم البرازيلي كإعارة.





وقالت قناة "Cuatro" أن كوتينيو يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب لبرشلونة وسيكون لاعباً لنادي توتنهام على سبيل الاِعارة مُقابل 25 مليون يورو بجانب خيار شراء ومُرتب 11 مليون يورو.



