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اتحاد الكرة يتبرع لصالح معهد الأورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:04 م
اتحاد الكرة يتبرع لصالح معهد الأورام
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محمد الصو
 
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قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، التبرع بمبلغ مليون جنيها لصالح معهد الأورام والتي تعرض للإنفجار مؤخرا.


وجاء قرار الجبلاية، بعد الإجماع على أهمية الوقوف بجانب مصابي الحادث الأليم وإعادة ترميم المعهد مجددا، والتأكيد على وقوف المؤسسة الرياضية بجانب المتضررين.


وكان معهد الأورام، تعرض للإنفجار بالأيام الماضية بعد تداخل سيارة إرهابية محملة بقنابل كانت تستعد لإحداث إنفجارا بأحد الأماكن حسب بيان وزارة الداخلية.

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